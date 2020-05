Il Messaggero sulle scelte in casa Lazio: "Lotito taglia due mesi di stipendio"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina alla Lazio con il titolo seguente: "Lotito taglia due mesi di stipendio". Confronto acceso con la squadra. Due ore - si legge all'interno a pagina 29 - di dibattito: niente compensi per i mesi di marzo e aprile e, qualora non si dovesse giocare, via anche quelli relativi a maggio e giugno.