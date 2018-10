Il Messaggero, tackle di Bonucci: "L'Italia è sotto zero"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"L'Italia è sotto zero". Il Messaggero apre le sue pagine sportive con le parole del difensore azzurro e della Juventus Leonardo Bonucci. Il sottosegretario Giorgetti attacca il sistema calcio: "Basta figuracce, speriamo che tra qualche giorno inizi una nuova fase". Bonucci va oltre: "In un anno non è cambiato niente, anzi, siamo addirittura messi peggio".