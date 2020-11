Il Messaggero: "Tamponi, Immobile pronto a fare causa. Azzurri, vittoria col ct in smart working"

vedi letture

Il Messaggero titola: "Tamponi, Immobile pronto a fare causa. Azzurri, vittoria col ct in smart working". L'affaire tamponi continua: nelle due inchieste (penale e federale) sui tamponi la società biancoceleste si sente parte lesa. Il presidente Lotito resta in silenzio ma sta già architettando la sua offensiva. Immobile è un leone in gabbia, vuole riprendersi l'Italia e prepara la guerra legale. Capitolo nazionale: gli azzurri senza problemi battono l'Estonia con la doppietta di Grifo e le reti di Bernardeschi e Orsolini. Il tecnico (in collegamento audio con Vialli) fa debuttare altri quattro calciatori.