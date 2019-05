Il Messaggero titola: "Coppa Italia, è trionfo Lazio"

Il Messaggero, giornale romano, dedica ampio spazio in prima pagina alla vittoria di ieri sera della Lazio. La formazione allenata da Simone Inzaghi si è infatti aggiudicata la Coppa Italia battendo per 2-0 l'Atalanta, grazie alle reti nel finale di Milinkovic-Savic e Correa. Decisive le mosse del tecnico, che ha saputo rischiare con i cambi al momento giusto. Restano tuttavia le polemiche, per via di un clamoroso fallo di mano di Bastos in area laziale non sanzionato dall'arbitro: il difensore, tra l'altro, era già gravato di un cartellino giallo.

Roma. Totti, lo sposo dimesso - Il caos causato dall'affaire De Rossi in casa Roma potrebbe spingere Totti a rivedere il suo futuro da dirigente nella società. Quel che è certo è che anche il Pupone vorrebbe maggiori responsabilità, mentre in questo momento la sua presenza appare decisamente di secondo piano. In tanti gli consigliano di fare come il centrocampista, lasciando così Trigoria. Situazione in continua evoluzione, di sicuro per niente facile per i tifosi romanisti.