L'edizione odierna de Il Messaggero fa il punto sulla situazione della Roma, abbastanza deludente rispetto alle aspettative di inizio stagione. Le possibilità di raggiungere la Champions League sono infatti poche. Il bilancio è sostanzialmente negativo, mentre per il futuro molto probabilmente non si ripartirà da Antonio Conte: in questo momento l'ex ct della Nazionale italiana è infatti più lontano. Prende invece corpo l'ipotesi Gasperini, il quale però deve prima finire la stagione con l'Atalanta. Anche i numeri sono impietosi: undici punti in meno rispetto allo scorso anno, ben diciannove reti subite in più. Viene messo in evidenza anche un problema relativo agli infortuni: ben 49 in questa stagione.