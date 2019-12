© foto di www.imagephotoagency.it

"Lazio, il podio è da blindare", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne de Il Messaggero. Inzaghi ritrova i titolari dopo il turno di riposo concesso in Europa League. Battere l'Udinese significa restare al terzo posto e sperare in un possibile allungo. Inzaghi polemizza con la Lega: "Sarebbe stato meglio giocare lunedì per avere 24 ore di respiro in più".