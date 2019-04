© foto di Federico Gaetano

"Lazio, ripartenza Champions", titola così Il Messaggero in edicola questa mattina. I biancocelesti ospitano il Sassuolo per cancellare il ko in casa della SPAL e riprenderà la corsa verso il quarto posto. Inzaghi attacca il VAR: "Non so perché continuiamo a far scuola, noi però vogliamo rispondere sul campo".