Il Messaggero titola: "Milan, la UEFA non fa sconti"

© foto di Gaetano Mocciaro

"Milan, la UEFA non fa sconti", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Messaggero in edicola questa mattina. Dodici milioni di multa e obbligo di pareggio di bilancio entro il 20212, altrimenti un anno di esclusione dalle coppe. Per i rossoneri la qualificazione alla Champions adesso diventa l'unica ancora di salvezza.