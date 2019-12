Spazio alle due squadre romane sulla prima pagina de Il Messaggero in edicola questa mattina. "Roma a Verona, un test per l'attacco. Lazio, con l'Udinese tornano i titolari", scrive il quotidiano in taglio alto. Dzeko e compagni sfidano la seconda miglior difesa del campionato nel posticipo di questa sera, Inzaghi ritrova la formazione titolare dopo il turnover in Coppa".