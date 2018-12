Il Messaggero titola: "Roma, Di Francesco rischia tutto"

"DI Francesco rischia tutto". Il Messaggero di oggi apre sulla sfida di giornata tra Roma e Genoa, gara appunto decisiva per il futuro del tecnico giallorosso: in caso di sconfitta, l'esonero di DiFra sarebbe infatti automatico. Novità tattiche in vista con l'esclusione di Schick e il ritorno alla difesa a tre. C'è De Rossi, ma in panchina.