© foto di Insidefoto/Image Sport

"Roma, il grande tranello", scrive questa mattina Il Messaggero nelle sue pagine interne. Di Francesco prepara il ciclo decisivo per sé e per il gruppo. Si comincia da Frosinone, una sfida da vincere per forza. Il tecnico respinge le voci che lo vogliono lontano dalla Capitale: "Questo è un ambiente che destabilizza, pensiamo a vincere".