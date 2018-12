© foto di www.imagephotoagency.it

"Roma, ko con rimpianti", titola così Il Messaggero in edicola questa mattina. Giallorossi sconfitti in casa dalla Juventus dopo aver regalato un tempo alla capolista. Decide Mandzukic. Nella ripresa cambio di assetto, partita equilibrata ma attacco debole. Decimo posto in classifica, -4 dalla Lazio.