"Roma, nuova chance per il quarto posto". Nella sezione sportiva de Il Messaggero c'è ovviamente spazio anche per le vicende dei giallorossi. In questo turno di campionato De Rossi e compagni dovranno battere infatti l'Udinese per conquistare la posizione mai raggiunta in 31 partite e mettere così pressione alle rivali per la zona Champions. Fischio d'inizio previsto per oggi alle 18.