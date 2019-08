© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Roma, problemi di crescita", scrive Il Messaggero in edicola questa mattina. Ultimo test dei giallorossi in vista dell'esordio in campionato. Con l'Arezzo buone trame offensive e amnesie in fase difensiva. La Roma, che vince anche grazie alla rete di Dzeko, è alla ricerca del definitivo equilibrio.