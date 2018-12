Il Messaggero titola: "Roma, viaggio verso il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Roma, viaggio verso il futuro", si legge questa mattina sulle colonne de Il Messaggero. I giallorossi ospitano l'Inter: partita decisiva per la classifica e per Di Francesco. L'allenatore è senza numerosi titolari: Under non sta bene, pronto Kluivert. Di Francesco pensa a rinforzare le fasce con il doppio terzino. Karsdorp ko, Pastore e Perotti si rivedono tra i convocati.