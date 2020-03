Il Messaggero titola: "Serie A, si gioca con la paura"

vedi letture

"Serie A, si gioca con la paura", titola così Il Messaggero in edicola questa mattina. Il calcio torna in campo senza tifosi ma è costretto a navigare a vista. Il presidente Gravina: "Se un calciatore risulterà contagiato l'attività si fermerà". Il Governo allarga le zone rosse ma c'è la deroga per i campionati. Tommasi non ha dubbi: "Fermate il torneo".