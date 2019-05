© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina, in taglio alto, ai giallorossi con il titolo: "Dzeko si prepara all'addio". Il bosniaco è pronto a lasciare la Roma già a partire da questa estate. L'attaccante classe '86 è infatti deluso dall'andamento della squadra che con lui non è mai riuscita a sollevare un trofeo. Nel frattempo Manolas e Zaniolo finiscono nel mirino della Juventus.