Il Messaggero titola: "Torna la serie A"

Riparte il campionato italiano. Questo pomeriggio alle 18.00 il via, con la prima sfida fra Parma ed i campioni d'Italia della Juventus. In serata la sfida fra la nuova Fiorentina di Commisso ed il Napoli. Sulla prima pagina de Il Messaggero c'è spazio per il nuovo campionato che sta per iniziare: "Torna la serie A con Juve e Napoli e la nuova regola sul fallo di mano", si legge in taglio alto.