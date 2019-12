© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Una Lazio da esalTare", gioca con le parole Il Messaggero in edicola questa mattina per elogiare il lavoro di Igli Tare. Il direttore sportivo della Lazio, oggi a Dubai per il premio Globe Soccer Awards, è uno dei principali artefici del grande exploit del club biancoceleste. Studio, applicazione e attitudine al rischio, queste le chiavi del successo del dirigente, tra i migliori ds del 2019. Lotito: "È il nostro valore aggiunto".