"Totti, basta ambiguità. Domani annuncerà il suo addio alla Roma". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. Francesco Totti domani annuncerà in conferenza stampa i motivi che lo hanno spinto a lasciare il club giallorosso. Appuntamento dunque al CONI per l'ex capitano.

Oggi parte l'Europeo Under 21 - Questa sera l'Under 21 di Gigi Di Biagio scenderà in campo contro la Spagna a Bologna per la prima giornata dell'Europeo che si disputerà proprio in Italia. Questo il titolo in taglio alto: "Al via l'Europeo dell'Under 21. Italdonne, voglia di professionismo".

Immobile e Frosinone - "Scommesse in Spagna. Immobile e Frosinone chiamati in causa in una telefonata". Questo il titolo dedicato all'attaccante della Lazio che sarebbe stato chiamato in causa riguardo alle scommesse in Spagna. L'avvocato di Immobile ha già dichiarato la totale estraneità ai fatti del suo assistito.