Il Messaggero: "Totti, un agente per la regina"

"Totti, un agente per la regina". Questo il titolo sulle pagine de Il Messaggero in riferimento alla carriera da procuratore per Francesco Totti: "E' nata la Totti Soccer School Academy, una rete di scuole calcio che manterranno gli standard e le linee guida imposti da Francesco e il suo staff, e allo stesso tempo daranno modo a centinaia di piccoli calciatori di apprendere metodi d'allenamento all'avanguardia e magari un giorno diventare grandi campioni. La prima scuola calcio ad entrare nella scuderia è la User Companies Ltd a Crawley (45 chilometri da Londra), l'accordo prevede il diritto di prelazione sui giovani calciatori per proseguire il processo di crescita all'interno dei gruppi della Totti Soccer School, dall'Under 16 fino alla prima squadra".