© foto di stefano tedeschi

Derby da brividi tra Lazio e Roma con numerose occasioni da rete respinte dai legni delle porte, e così Il Messaggero titola: "Tra Lazio e Roma vincono i pali: 1 a 1". Ben quattro traverse colpite a cui vanno aggiunti due pali. In rete vanno Kolarov per i giallorossi, su rigore, e Luis Alberto nella ripresa per l'1 a 1 finale. Tante le emozioni in campo, in una partita vivace e divertente. Il pareggio sorride più a mister Fonseca, mentre Simone Inzaghi mastica amaro dopo le tante occasioni sciupate.