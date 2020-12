Il Messaggero: "Trattamento da figli e figliastri. Fonseca non digerisce il calendario"

"Trattamento da figli e figliastri. Fonseca non digerisce il calendario" scrive Il Messaggero sulla polemica relativa al calendario di Serie A e in particolare della Roma. La partita con il Torino può diventare la rampa di lancio per la zona Champions ma Fonseca pone l'accento sul trattamento riservato dalla Lega alla Roma. In casa giallorossa seguono con attenzione la vicenda, come se in Serie A ci fossero figli e figliastri. Ieri Fonseca è stato chiaro: "Non capisco perché siamo gli unici a giocare di giovedì, a meno di 72 ore dalla prossima partita". Il tecnico pensa al Toro ma anche alla gara di domenica con l'Atalanta, avversaria per la zona europea. Il calendario non lo ha convinto e lo ha fatto sapere, con eleganza, anche in passato. Sa che la corsa alla zona Champions andrà vissuta punto su punto fino alla probabile volata finale. E che il piazzamento inciderà sul suo futuro.