Il Messaggero: "Turni in ufficio e presenze ridotte"

Il Messaggero oggi in edicola titola in prima pagina: "Turni in ufficio e presenze ridotte". Dal prossimo 4 maggio torneranno al lavoro 2.7 milioni di italiani e dovranno cambiare gli spazi sia nei trasporti che nei ristoranti. Per il momento ancora bloccati gli spostamenti fuori regione, ma ci si potrà muovere di comune in comune. Colao chiede lo stop per i sessantenni, ma arriva il no del Premier Conte.