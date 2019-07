Il Messaggero: "Tutti prigionieri della Juventus"

© foto di Mattia Verdorale

"Tutti prigionieri della Juventus". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de Il Messaggero in edicola stamani: "Il mercato dei bianconeri influenza quello di mezza Serie A: Kean all'Everton e Dybala allo United sbloccano Lukaku. Inter spiazzata, Napoli e Roma in attesa". L'effetto domino potrebbe regalare Higuain a Fonseca e quindi far finire l'Argentino nella Capitale: "Petrarchi sfrutta la scia di Paratici per avere subito il Pipita e cedere alle proprie condizione Dzeko".