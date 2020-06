Il Messaggero: "Ultrà ed estremisti, guerriglia Capitale"

"Ultrà ed estremisti, guerriglia Capitale". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero che parla della manifestazione di ieri di Ultras ed estrema destra a Roma contro il Governo sfociata in violenze e scontri con la polizia.

Passivo Roma - Situazione non facile per la Roma. Il club giallorosso ha un passivo di 126 milioni di euro con Pallotta che sarà costretto per il bilancio a sacrificare qualche pezzo da novanta. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Roma, profondo rosso, futuro incerto e pezzi pregiati sul mercato".