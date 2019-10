Tra infortuni ed esigenze, la Roma cambia pelle. Gli ultimi imprevisti cambiano il piano di Fonseca. Spazio alla gestione degli interpreti che, dopo la trasferta di Lecce, ha la priorità sulla rotazione degli stessi. "Un'altra Roma per l'Europa" scrive Il Messaggero nella sua sezione sportiva. Da Pastore a Kalinic, è corsa al posto per la prossima sfida di Europa League in Austria, contro il Wolfsberg.