Il Messaggero: "Un positivo? Niente titolo"

Il Messaggero oggi in edicola apre la sezione sportiva con il titolo: "Un positivo? Niente titolo". L'algoritmo non assegnerà lo scudetto. I play-off diventano un piano di riserva solo se il campionato non riparte. Queste le ipotesi decise ieri dal presidente della Figc, Gravina. C'è il calendario, con anticipi e posticipi fino alla terzultima giornata, ma la sorte della serie A resta in bilico. A comandare, anche se fortunatamente in modo più defilato, resta il Covid dal quale dipende il destino dello scudetto. Nuove positività fra i giocatori, infatti, imporrebbero la quarantena di 15 giorni: tradotto stagione a monte. Se così fosse, niente titolo. La classifica compilata dalla matematica, infatti, servirebbe solo per assegnare i piazzamenti nelle coppe e le retrocessioni, ma non darebbe il titolo tricolore.