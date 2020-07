Il Messaggero: "Una Lazio smarrita: ora è caduta libera"

vedi letture

"Una Lazio smarrita: ora è caduta libera". A pagina 27 Il Messaggero sottolinea il rendimento non buono dei biancocelesti che neanche ieri sera hanno sfruttato l'opportunità di accorciare sulla Juve: "La Lazio e la vittoria, dopo essere andati a braccetto per tutto il campionato, ora non si guardano più in faccia. I biancocelesti tornano da Udine con un punticino. Il solo nelle ultime quattro gare".