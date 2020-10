Il Messaggero: "Una Roma sciatta e deludente si inceppa in Europa"

"Roma inceppata, ma il punto pesa": questo il titolo con il quale Il Messaggero introduce il pari a reti bianche di ieri della squadra di Fonseca. Giallorossi bloccati sullo zero a zero da CSKA Sofia, ma il concomitante uno a uno dello Young Boys sul campo del Cluj consente loro di restare in testa al girone. "La Roma - scrive il quotidiano - ha fermato la capolista della Serie A e si è invece inceppata, in Europa League, contro la quinta in classifica della Liga bulgara (nessun successo in campionato dal 30 agosto e allenatore appena esonerato, via Belchev e incarico a un triumvirato". Una prestazione deludente: e la mossa di affidarsi ai titolari nella ripresa, che a Berna era stata la carta vincente, questa volta non è stata altrettanto efficace.