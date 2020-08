Il Messaggero: "Vacanze e contagi: il calcio rischia lo stop"

"Vacanze e contagi: il calcio rischia lo stop". Questo il titolo in prima pagina su Il Messaggero. Nella giornata di ieri infatti sia tre giocatori del Cagliari che il portiere della Roma Mirante sono risultati positivi al Coronavirus: "Allarme a Trigoria e anche per la Serie A che partirà tra un mese, il 19 settembre. Possibile il nuovo stop del campionato: crescono i positivi al Coronavirus. Entra nell'elenco Antonio Mirante, portiere della Roma, a una settimana dalla ripresa dell'attività agonistica: contagiato come decine di ragazzi rientrati in queste ore nella Capitale".