Il Messaggero: "Veretout l'insostituibile. Dalla corte del Napoli al rinnovo"

vedi letture

"Lo voleva il Napoli, e si capisce pure il perché: Jordan Veretout è il classico giocatore a cui gli allenatori non rinunciano". Ne è sicuro Il Messaggero, che ricorda come nelle settimane scorse il francese abbia rischiato di dire addio alla Capitale: "L'estate è stata calda, per tanti motivi: la Roma ha rischiato di perderlo, il suo procuratore lo tentava con il Napoli, Gattuso lo voleva nella sua squadra". Gli azzurri, tuttavia, non soddisfecero le richieste della Roma, e ora si parla addirittura di rinnovo del contratto in giallorosso.