Milan, proseguono i contatti per Ibra

Napoli, non è ancora il momento di Verdi: slitta il ritorno in campo

Empoli, a breve il progetto per la riqualificazione del "Castellani"

Roma, resta viva l'idea Lainez per l'attacco: Monchi in pressing

Verratti: "PSG andrà avanti in Europa. Serie A? Calcio estero più libero"

Lazio, Hateboer è la prima scelta per la fascia destra

Corsa a Rabiot, ecco la strategia Juventus per ostacolare il Barcellona

Juve, incontro con Mendes per Ruben Neves: prestito possibile

Spalletti: "Sorrido quando dicono che sono stato io a far smettere Totti"

Juve-Mendes, non solo Neves: occasione James e De Gea resta un'idea

Roma, per Fuzato richieste dalla B: Cosenza, Livorno e Padova

La mossa di Leonardo: Godin. Un colpo del presente, per il futuro del Milan

"Lazio, un diavolo di opportunità". Il Messaggero presenta così la gara tra i biancocelesti e un Milan in forte emergenza. Per la squadra di Inzaghi, spiega il quotidiano, è l'occasione di sfatare il tabù big. Da verificare le condizioni della rosa: Leiva preoccupa e oggi saranno fatti ulteriori controlli. Nel caso, Badelj favorito su Cataldi.

