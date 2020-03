Il Messaggero: "Virus, uno spiraglio non basta"

"Virus, uno spiraglio non basta", titola Il Messaggero in prima pagina. In calo per il secondo giorno consecutivo contagiati e morti, ma non basta. La battaglia è ancora lunga e l'ISS ammonisce: "Al sud ancora troppa gente in giro". Troppo presto per pensare che il peggio sia passato. La percentuale di incremento dei nuovi casi di coronavirus non è più in doppia cifra. Se si considerano i casi totali siamo a più 8 per cento, se si calcola quelli senza guariti e deceduti più 8,1. La curva, lentamente, si sta abbassando, ma il tempo dell'ottimismo è ancora lontano.