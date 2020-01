© foto di stefano tedeschi

"Zaniolo, inizia l'altra partita", è il titolo con cui l'edizione odierna de Il Messaggero apre la propria sezione sportiva. "Grazie a tutti per l'affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l'ora di tornare. Forza Roma", e due cuoricini, uno giallo e l'altro rosso. Queste le prime parole di Nicolò Zaniolo dopo l'operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Oggi comincerà la rieducazione e domani lascerà la clinica. Tempi di recupero: minimo 4-5 mesi. Abile, dunque, a fine maggio, non prima. Ecco perché Nicolò non vuole rinunciare a priori all'avventura con la Nazionale ad Euro 2020.