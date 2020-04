Il Messaggero, Zaniolo: "La Roma per me è il futuro. L'infortunio? Ora il peggio è passato"

"Zaniolo: "La Roma per me è il futuro. L'infortunio? Ora il peggio è passato". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in edicola stamani. Il riferimento a Nicolò Zaniolo che ha rilasciato un'intervista al quotidiano e queste alcune sue dichiarazioni: "Spero di rimanere per moltissimi anni. Che orgoglio la foto del bambino che gioca con la mia maglia per le strade di milano. Mi piacerebbe portarlo a Trigoria".