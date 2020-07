Il Messaggero Veneto: "L'Udinese agguanta un punto d'oro con la Lazio"

"L'Udinese agguanta un punto d'oro con la Lazio". Hanno rischiato anche di vincerla e di portare a casa bottino pieno, se non fosse stato per quel palo di De Paul all'ultimo secondo. Questo il titolo in prima pagina de Il Messaggero Veneto in riferimento allo 0-0 tra Udinese e Lazio. I friulani portano a casa un punto e continuano nella corsa con l'obiettivo di essere salvi il prima possibile.