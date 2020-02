"L'Udinese regge solo un tempo con l'Inter": così Il Messaggero Veneto nel taglio alto della sua prima pagina odierna. La formazione di Gotti, in campo ieri alla Dacia Arena contro l'Inter, regge un tempo, poi viene condannata da una doppietta di Romelu Lukaku (il secondo gol su calcio di rigore). Applausi per l'ex Alexis Sanchez, decisivo il suo ingresso in campo nella ripresa.