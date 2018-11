Il Messaggero Veneto: "La girandola degli allenatori nell'era Pozzo"

© foto di Ospite

"La girandola degli allenatori nell'era Pozzo", scrive in prima pagina Il Messaggero Veneto. Davide Nicola è il 33° allenatore nell'era Pozzo, l'ottavo negli ultimi quattro campionati, ma anche il numero 57 nella storia dell'Udinese dal 1950 a oggi, vale a dire da quando mise per la prima volta piede in serie A.