© foto di stefano tedeschi

Brutta sconfitta interna per l'Udinese che viene superata per 3 a 1 dal Parma al Friuli. Il Messaggero Veneto oggi in edicola titola: "Lasagna illude, poi il Parma passa al Friuli". I bianconeri erano passati in vantaggio ad inizio gara con una rete in contropiede di Kevin Lasagna, salvo poi subire il pareggio crociato a pochi minuti dal termine della prima frazione. Nella ripresa i gialloblu trovano il vantaggio con Gagliolo e poi chiudono i giochi con Roberto Inglese.