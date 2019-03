© foto di Daniel Uccellierii

Il Messaggero Veneto dedica la propria prima pagina all'Italia di Mancini che questa sera affronterà la Finlandia nel primo match di qualificazione a Euro 2020: "Udine casa azzurra", titola il quotidiano. "Oltre al bel gioco mi aspetto anche i gol. vogliamo cominciare a vincere subito per qualificarci all'Europeo, ma anche per migliorare il ranking: dobbiamo risalire e guadagnare un po' di posizioni anche in vista delle qualificazioni Mondiali". Il CT Roberto Mancini chiede la spinta dello stadio Friuli che questa sera ospita l'esordio della sua Nazionale alle qualificazioni a Euro 2020.