Il Messaggero Veneto: "Udinese, caccia al bomber made in Italy"

"Udinese, caccia al bomber made in Italy", si legge in prima pagina su Il Messaggero Veneto. Due i nomi più caldi in casa Udinese per andare a rimpolpare l'attacco bianconero in vista della prossima stagione: Gianluca Lapadula e Alfredo Donnarumma. Due bomber italiani, retrocessi con Lecce e Brescia, ma che hanno ben figurato in questa stagione, trovando spesso la via della rete.