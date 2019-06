Il Nuovo Quotidiano di Puglia: "Il Lecce passa in difesa"

© foto di Mattia Verdorale

"Il Lecce passa in difesa: occhi su Benzar e Magnani". Questo il titolo in taglio alto in prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia sul mercato del Lecce. Si fa il nome di due giocatori: Romario Benzar, terzino destro rumeno proveniente dalla Steaua Bucarest; e Giangiacomo Magnani, centrale di 23 anni che ha fatto bene nell’ultimo campionato con il Sassuolo.