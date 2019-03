© foto di Marco Frattino

Spazio alla Nazionale Under 21, sulla prima pagina del quotidiano Il Piccolo di Trieste. Allo stadio Nereo Rocco, la selezione azzurrina ha giocato ieri senza riuscire a battere l'Austria. "Azzurrini senza gol", titola il giornale in edicola in merito alla formazione del ct Gigi Di Biagio.