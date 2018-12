© foto di www.imagephotoagency.it

"Infinito Pellissier, l'Inter finisce di volare", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne del QS. Un capolavoro del 39enne attaccante del Chievo costa il pari. Fuori casa un'altra delusione per Spalletti, i nerazzurri non vincono in trasferta dal 29 ottobre scorso. Spalletti: "Noi senza cattiveria"