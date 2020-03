Il QS-La Nazione: "Fiorentina contro l'Udinese e lo stadio vuoto"

Chissà quanto durerà il calcio asettico e soprattutto come finirà questa prova di sopravvivenza, si chiede stamani La Nazione. Sarà interessante capire anche come reagiranno i giocatori senza pubblico, tant'è che Beppe Iachini ha dedicato ognuno degli scorsi quindici giorni a motivare singolarmente ogni calciatore. Il match di Udine sarà un passaggio fondamentale per la salvezza, infatti la Fiorentina ha 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione mentre l'Udinese si ferma a 5 e in ogni modo, prima che la situazione generale si inclinasse verso una piega più grave, ha cercato di giocare la partita a porte aperte, anche con la collaborazione delle istituzioni regionali. Perché nessuno può permettersi inciampi.