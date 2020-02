"Sassuolo, Boga pepita d'oro": così il Il Resto del Carlino (ed. Modena) in edicola quest'oggi. Spazio al talento ivoriano classe '97 che sta incantando in maglia neroverde. Ha già segnato, in poco più di mezza stagione, il doppio di quanto aveva segnato la stagione scorsa. E' arrivato a quota 6 gol e il Sassuolo se lo gode. E' arrivato per 3 milioni, il Chelsea ha la recompra ma su di lui ci sono anche Roma, Napoli e altri big club italiani e stranieri.