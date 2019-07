Il Resto del Carlino: "Anche un pugile per allenare il Bologna"

© foto di ManWil

Il Resto del Carlino, nella prima pagina odierna presente in edicola, commenta l'ultima curiosità in casa felsinea: "Anche un pugile per allenare il Bologna", parlando anche di mercato: "Preso Tomiyasu", in riferimento al difensore giapponese proveniente dal Belgio. Nelle pagine interne il richiamo, nella titolazione, al pugilato: "Mihajlovic mette i guantoni al Bologna. La sorpresa è la presenza nello staff di Cantatore, ex pugile che ha vinto anche la corona mondiale".