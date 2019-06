Il Resto del Carlino apre con l'Inter: "L'era Conte"

© foto di Rosa Doro

Nel taglio basso de Il Resto del Carlino c'è spazio anche per il calcio e per l'Inter che ieri ha annunciato il nuovo allenatore: "L'era Conte: la mia Inter avrò fame", titola il quotidiano puntando molto sulle parole del tecnico interista che ha fatto affidamento su motivazioni e stimoli per iniziare questa nuova avventura milanese. Ma i tifosi non sembrano totalmente d'accordo: "La Curva contesta", si legge infatti in prima pagina.