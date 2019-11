Il Resto del Carlino: "Balotelli sei svogliato"

"Balotelli sei svogliato". Così titola in prima pagina, più precisamente in taglio basso, l'edizione odierna de Il Resto del Carlino a proposito dell'attaccante del Brescia Mario Balotelli. Il mister del Brescia, Fabio Grosso, dopo aver visto l'ex giocatore di Inter e Milan troppo svogliato ha deciso di allontanarlo dall'allenamento ancora in corso.